bruciati più di 80 ettari

California, grande incendio divampa a nord-ovest di Malibù

L'episodio fa tornare alla mente il terribile incendio Woolsey del 2018, dove morirono 50 persone

16 Ott 2026 - 11:37
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