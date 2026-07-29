Bagnino 16enne sfida le violente onde per salvare un bambino: verrà premiato da Trump

Quando ha visto un bambino in difficoltà in mare non ci ha pensato troppo e si è tuffato in acqua nonostante le onde alte molti metri. Un bagnino di 16 anni di Seabright Beach a Santa Cruz, in California, ha sfidato la forza dei cavalloni per trarre in salvo il giovane bagnante. La scena del difficile salvataggio è stata ripresa dalle persone a riva. Il video mostra il giovane bagnino mentre lotta contro onde enormi, stringendo il bambino senza mai lasciarlo andare, nemmeno quando entrambi vengono più volte sommersi dall'acqua. Un secondo bagnino è stato visto unirsi al salvataggio e aiutare il ragazzo a raggiungere la spiaggia in sicurezza insieme a una piccola catena umana. Il giovane bagnante non ha riportato ferite gravi ed è stato riconsegnato ai suoi genitori. Il gesto eroico ha raggiunto anche la Casa Bianca. Il presidente Donald Trump vuole premiare il coraggio del giovane bagnino con un riconoscimento dell'Alta onorificenza civile.

