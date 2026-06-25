Caldo record in Inghilterra e Belgio, in Germania divieto di balneazione per chi non sa il tedesco

Ieri è stato il giorno di giugno più caldo della storia in Inghilterra e Belgio. Due giorni fa il record è stato della Francia. E la situazione non cambia neanche oggi. Aumentano i morti legati al caldo. In Germania arriva il divieto di balneazione per gli stranieri: chi non parla tedesco e non capisce i segnali di pericolo non può tuffarsi in alcuni specchi d'acqua.