ONDATA DI AFA SENZA PRECEDENTI

Caldo record, in Europa record di temperature per il mese di giugno

In"molte nazioni"picchi mai raggiunti: 43.8 gradi in Francia, 42.7 in Spagna, 41.7 in Germania, 40.8 in Repubblica Ceca e 40.5 in Slovacchia

30 Giu 2026 - 15:03
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