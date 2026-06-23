Temperature bollenti

Caldo record: a Parigi cittadini e turisti soffocati dall'afa

La Francia è il paese più colpito dalla canicola. Dal 18 giugno a oggi le vittime del clima estremo sono state quaranta"

23 Giu 2026 - 12:51
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