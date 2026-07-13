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Caldo, l'Europa brucia: gli incendi devastano foreste e raccolti

La foresta di Fontainebleau, a sudest di Parigi, è stata avvolta da un incendio di proporzioni eccezionali.

13 Lug 2026 - 18:12
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