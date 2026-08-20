Caldo estremo nelle cucine di hotel e ristoranti, lo chef Gubelli a Tgcom24: "Ecco come affrontare le alte temperature"

Caldo fuori, ma caldo anche dentro. Soprattutto nelle cucine di alberghi e ristoranti, dove cuochi e addetti ai lavori affrontano ogni giorno temperature infernali davanti ai fornelli per turisti e avventori. A illustrare alcuni consigli su come affrontare la canicola è Luca Gubelli, executive chef al Litta Palace Milano che a Tgcom24 voluto trattare il tema da più punti di vista: dall'applicazione delle moderne tecnologie alle attrezzature (cappe e aspiratori in primis) a una nuova concezione nella costruzione delle cucine, che possono (devono) essere ripensate proprio nell'ottica di garantire maggior sollievo non solo a chi ci lavora, ma anche al cliente stesso.