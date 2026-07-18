stop ai simboli del paese

Caldo estremo in Gran Bretagna, si fermano anche i treni a vapore

Rotaie inghiottite dalle fiamme e alberi inceneriti"a causa delle scintille provocate dai convogli a carbone: enormi disagi per i passeggeri

18 Lug 2026 - 19:06
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La Gran Bretagna senza le sue iconiche locomotive a vapore. Niente Hogwarts express, il celebre treno di Harry Potter, o il Flying Scotsman, almeno fino a quando l'isola non uscirà dall'emergenza caldo. La decisione è stata presa dalla network rail che gestisce le ferrovie del Paese, dopo un incendio scoppiato lungo i binari nel nord-ovest dell'Inghilterra, a pochi giorni da un altro rogo alle porte di Londra. Rotaie inghiottite dalle fiamme e alberi inceneriti, con enormi disagi per i passeggeri. Le autorità ritengono che a provocare le fiamme siano state le scintille scaturite dal passaggio dei treni a carbone che finiscono sulla vegetazione circostante, resa secca dalle alte temperature degli scorsi giorni. 

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