Caldo estremo in Gran Bretagna, si fermano anche i treni a vapore

La Gran Bretagna senza le sue iconiche locomotive a vapore. Niente Hogwarts express, il celebre treno di Harry Potter, o il Flying Scotsman, almeno fino a quando l'isola non uscirà dall'emergenza caldo. La decisione è stata presa dalla network rail che gestisce le ferrovie del Paese, dopo un incendio scoppiato lungo i binari nel nord-ovest dell'Inghilterra, a pochi giorni da un altro rogo alle porte di Londra. Rotaie inghiottite dalle fiamme e alberi inceneriti, con enormi disagi per i passeggeri. Le autorità ritengono che a provocare le fiamme siano state le scintille scaturite dal passaggio dei treni a carbone che finiscono sulla vegetazione circostante, resa secca dalle alte temperature degli scorsi giorni.