Caldo estremo anche a Gaza: folla in spiaggia, sullo sfondo le macerie

Il caldo è arrivato anche a Gaza, dove famiglie con bambini e giovani si sono riversati in spiaggia, nei tratti in cui non ci sono controindicazioni di accesso dovute al cessate il fuoco e agli scontri quotidiani tra Idf e miliziani di Hamas. Video postati dai media della Striscia mostrano quello che appare come un normale e affollato weekend al mare. Se non fosse che alle spalle della spiaggia Gaza è in macerie. Del resto non è la prima volta che i media postano filmati di persone che nuotano o giocano sull'arenile anche mentre le bombe cadono: in Libano, come in Israele, nella Striscia, in Crimea.