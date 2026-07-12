Caldo e incendi devastano l'Europa: Spagna in ginocchio, allarme rosso anche in Francia

L'Europa continua a fare i conti con un'emergenza senza precedenti tra incendi e caldo estremo. In Spagna, dove uno dei roghi più devastanti è scoppiato nella provincia di Almería, le fiamme sono ora sotto controllo, ma il bilancio resta pesantissimo: 12 vittime, numerosi dispersi e feriti, tra cui turisti britannici, belgi e francesi. In Francia, intanto, 37 dipartimenti, compresa l'area di Parigi, sono in allerta rossa per la canicola, con temperature vicine ai 40 gradi e chiusure anticipate di monumenti e musei. Sul fronte economico cresce la preoccupazione: secondo gli analisti, la combinazione tra la guerra in Iran e un possibile "Super El Niño" potrebbe spingere i prezzi alimentari globali verso nuovi rialzi fino al 2028.