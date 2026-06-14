Caldo anomalo, nella Penisola Antartica le temperature hanno raggiunto i 15 gradi

All'inizio di giugno, durante l'inverno in corso, in alcune zone della Penisola Antartica si è raggiunta la temperatura di 15,4 gradi Celsius. A rilevarlo la stazione di ricerca argentina Esperanza, situata sulla penisola. Un valore che, spiegano i ricercatori, supera quello record registrato nel 1998 quando le temperature erano arrivate a toccare i 13,3 gradi. Il caldo anomalo sta ovviamente causando uno scioglimento dei ghiacci a ritmi anomali. José Luis Stella, climatologo del Servizio Meteorologico Nazionale argentino, ha lanciato l'allarme spiegando che la stazione di ricerca ha registrato temperature sopra lo zero ogni giorno per tre settimane consecutive, periodo durante il quale le aree circostanti la base sono rimaste prive di neve, e ha avvertito del potenziale impatto negativo sull'ecosistema polare.

