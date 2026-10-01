Caffè, il mondo celebra l'espresso più amato

La tazza bollente come il caffè che va sorseggiato solo dopo aver bevuto un bicchier d'acqua. Questione di abitudine, o meglio di riti che si tramandano di generazione im generazione. Sono tre miliardi le tazzine consumate ogni giorno nel mondo. Il primo ottobre si celebra la Giornata internazionale del caffè, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e l’Italia arriva all’appuntamento confermando i numeri di un settore industriale di primo piano. Al bar o a casa, il 70% ne prende almeno uno al giorno.