CAMBIAMENTO CLIMATICO

C'era una volta l'iceberg più grande del mondo

Lo scioglimento sempre più rapido di "A23A", che si è dimezzato in soli due mesi

24 Gen 2026 - 19:07
Questo è ciò che resta di A23A, quello che fino a poche settimane fa era il più grande iceberg del mondo. Il corpo principale del grande blocco di ghiaccio si è ridotto a poco più di 500 chilometri quadrati, ma un paio di mesi fa ne misurava quasi mille. Quando si staccò dall'Antartide, 40 anni fa, sfiorava i 5mila. Gli esperti prevedono che debba definitivamente distruggersi nelle prossime settimane. 

