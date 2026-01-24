C'era una volta l'iceberg più grande del mondo

Questo è ciò che resta di A23A, quello che fino a poche settimane fa era il più grande iceberg del mondo. Il corpo principale del grande blocco di ghiaccio si è ridotto a poco più di 500 chilometri quadrati, ma un paio di mesi fa ne misurava quasi mille. Quando si staccò dall'Antartide, 40 anni fa, sfiorava i 5mila. Gli esperti prevedono che debba definitivamente distruggersi nelle prossime settimane.