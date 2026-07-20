Accettato l'incarico da Re Carlo III

Regno Unito, inizia il capitolo Andy Burnham: è il nuovo premier

"Dobbiamo dimostrare al mondo che possiamo ritrovare la nostra stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti", ha affermato il nuovo leader

20 Lug 2026 - 15:05
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L'insediamento di Andy Burnham è cosa fatta. L'ex premier Keir Starmer ha rassegnato e consegnato le proprie dimissioni, consentendo al successore Burnham di diventare il nuovo premier del Regno Unito. "La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti", ha affermato il nuovo premier laburista nel suo primo discorso davanti a Downing Street dinanzi a una folla di familiari, alleati, funzionari ed esponenti di partito festanti.

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