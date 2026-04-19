Buenos Aires, musica techno in piazza in omaggio a papa Francesco
Protagonista dell'evento"padre Guilherme Peixoto, sacerdote portoghese e dj
A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di papa Francesco, una folla imponente si è riunita nella storica Plaza de Mayo di Buenos Aires per prendere parte a un evento che ha intrecciato musica elettronica e messaggi spirituali. Protagonista, padre Guilherme Peixoto, sacerdote portoghese e dj che ha raggiunto la fama internazionale nel 2023 durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, quando, alla vigilia della Messa presieduta da papa Francesco, si è esibito davanti a oltre un milione di giovani.
Nel cuore della capitale argentina, di fronte alla cattedrale metropolitana che fu la casa di Jorge Mario Bergoglio per quindici anni - riferisce Vatican News - padre Guilherme ha dato vita all'evento intitolato "Francisco vive en el encuentro", organizzato dall'Associazione civile Miserando sotto il motto "Todos, todos, todos". Un messaggio che ha trovato incarnazione nella composita moltitudine che ha riempito le strade della città.
In piazza si è respirata quella "cultura dell'incontro" che Bergoglio ha instancabilmente promosso durante tutta la sua vita e che, non senza fatica, il suo stesso popolo ha imparato a comprendere. A ingresso libero e gratuito, con il sostegno dell'Arcidiocesi di Buenos Aires e l'appoggio del governo cittadino, l'evento ha richiamato decine di migliaia di persone provenienti da ogni parte del Paese e appartenenti a tutte le generazioni.
Per oltre due ore e mezza, il pubblico, dai giovani appassionati di techno alle famiglie, dai gruppi giovanili parrocchiali accompagnati da sacerdoti e religiose, ha partecipato a un vero e proprio rituale collettivo, volto a superare le barriere tradizionali della Chiesa. Tra la folla era presente anche l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, visibilmente coinvolto nello spettacolo. Non solo la Plaza de Mayo, ma anche l'avenida che vi conduce e le strade circostanti si sono riempite di persone, con maxi-schermi e impianti audio installati per consentire a tutti di seguire l'evento.