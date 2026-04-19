Buenos Aires, musica techno in piazza in omaggio a papa Francesco

In piazza si è respirata quella "cultura dell'incontro" che Bergoglio ha instancabilmente promosso durante tutta la sua vita e che, non senza fatica, il suo stesso popolo ha imparato a comprendere. A ingresso libero e gratuito, con il sostegno dell'Arcidiocesi di Buenos Aires e l'appoggio del governo cittadino, l'evento ha richiamato decine di migliaia di persone provenienti da ogni parte del Paese e appartenenti a tutte le generazioni.