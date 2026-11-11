Al Monumento del Los Espanoles

Buenos Aires, la veglia di Papa Leone: un milione di giovani e fuochi d'artificio

Leone lancia ai ragazzi un appello: "Siete chiamati a non inginocchiarvi davanti agli idoli del nostro tempo"

11 Nov 2026 - 08:52
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