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Bruxelles, tornano a riunirsi i leader dei 27 Stati membri dell'Unione Europea

Giorgia Meloni insiste sulla necessità di maggiore flessibilità energetica per contrastare gli effetti della crisi

di Leonardo Panetta
15 Ott 2026 - 13:09
01:30 
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