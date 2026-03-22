Bruxelles ricorda gli attentati del 2016: morirono 32 persone

Sono passati dieci anni dagli attentati all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem e alla stazione della metro belga di Maelbeek. La città ricorda le 32 vittime e i circa 340 feriti (tra i quali tre cittadini italiani) dei tre attacchi che colpirono il cuore dell'Europa con diverse commemorazioni, tra cui quella al Monumento alle Vittime degli Atti di Terrorismo in Rue de la Loi, alla presenza dei reali del Belgio, del premier Bart De Wever e di alte cariche europee. Alle 7.58 del 22 marzo 2016 due esplosioni a pochi secondi di distanza devastarono la zona partenze del Terminal A dell'aeroporto provocando 16 morti. Le immagini fecero il giro del mondo in pochi minuti. Alle 9:11 un kamikaze si fece esplodere su un convoglio della metropolitana in transito a Maelbeek, causando altre 16 vittime oltre all'attentatore, fratello di uno degli autori dell'attacco all'aeroporto. Poche ore dopo, in una città sconvolta e paralizzata, l'Isis rivendicò gli attentati.