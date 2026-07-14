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Bruxelles, incendio in un palazzo in ristrutturazione: cinque morti intrappolati nell'ascensore

La tragedia nel centro della capitale belga, a due settimane dall'inaugurazione dell'edificio

di Paola Miglio
14 Lug 2026 - 19:46
01:18 
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