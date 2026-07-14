NELLA TORRE OXY

Bruxelles, incendio in un palazzo del centro della città: ci sono morti e dispersi

Secondo le prime indiscrezioni alcune persone sarebbero state rinvenute senza vita all'interno di uno degli ascensori dello stabile

14 Lug 2026 - 15:10
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