Bruce Springsteen annuncia il tour e attacca Trump: "Valori sotto attacco dal nostro aspirante re"

"Stiamo vivendo tempi bui, inquietanti e pericolosi, ma non disperate: la cavalleria sta arrivando"

19 Feb 2026 - 17:40
Bruce Springsteen annuncia con un video sui social il tour 2026 "Land of Hope and Dreams", che partirà da Minneapolis, e attacca Trump: "I nostri valori sono sotto attacco dal nostro aspirante re". E aggiunge: "Stiamo vivendo tempi bui, inquietanti e pericolosi, ma non disperate: la cavalleria sta arrivando".

