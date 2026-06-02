L'allarme

Brianza, 21enne arrestato per terrorismo

Un percorso di radicalizzazione sempre più evidente sui social, fino a messaggi che, secondo gli investigatori, lasciavano presagire un'azione imminente nel cuore di Milano

di Elena Tambini
02 Giu 2026 - 12:30
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