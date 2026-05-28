Brian May alla premiere di "Masters of The Universe" (di cui firma la colonna sonora)
Il chitarrista dei Queen aveva annunciato sui social di aver partecipato alle musiche"del film di cui è grande fan e collazionatore"di"action figure
Brian May, storico chitarrista dei Queen, ha partecipato in compagnia del compositore Daniel Pemberton, alla premiere londinese di Masters of The Universe, il film reboot live-action di I dominatori dell'Universo (1987) che arriverà nelle sale il 5 giugno. Nel cast Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba. May, grande fan della saga, ha portato con sé sul red carpet anche un'action figure del protagonista della pellicola, Adam.
La colonna sonora rock
Il mese scorso, Brian aveva annunciato con un post su Instagram di star lavorando alla colonna sonora del film del franchise di He-Man. "I have the power", aveva scritto entusiasta per dare la notizia, sfoderando anche la sua grande collezione di action figure. "Quando abbiamo finito di registrare con Brian e lui è sparito per poi tornare con questa enorme scatola di Castle Grayskull originali, un milione di action figure di He-Man, alcune delle quali avevano le braccia e gli arti mancanti, un'azione piuttosto brutale di He-Man, Masters in quella casa dei May", ha raccontato Daniel Pemberton alla premiere del film.
Sul progetto, Pemberton ha proseguito: "Sono arrivato a questo film molto influenzato dal lavoro di Brian nei Queen e dalle sue colonne sonore come Flash Gordon e Highlander, e volevo affrontarlo con divertimento, teatralità, stravaganza, ma anche con sincerità, tutte cose difficili da mescolare. E lui l'ha fatto molto bene. Ho pensato che sarebbe stato fantastico se fossimo riusciti a coinvolgere Brian May in questo progetto".
I Queen e il cinema
Non di certo la prima esperienza per Brian May quella nel cinema. Negli anni Ottanta, i Queen hanno firmato colonne sonore cult, tra cui quella di Highlander con brani come Princes of the Universe, Who Wants to Live Forever e A Kind of Magic. Brian May ha anche lavorato da solista ad altre soundtrack, di cui quella dell'episodio della serie Furia nel 1992.