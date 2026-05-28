Brian May alla premiere di "Masters of The Universe" (di cui firma la colonna sonora)

Sul progetto, Pemberton ha proseguito: "Sono arrivato a questo film molto influenzato dal lavoro di Brian nei Queen e dalle sue colonne sonore come Flash Gordon e Highlander, e volevo affrontarlo con divertimento, teatralità, stravaganza, ma anche con sincerità, tutte cose difficili da mescolare. E lui l'ha fatto molto bene. Ho pensato che sarebbe stato fantastico se fossimo riusciti a coinvolgere Brian May in questo progetto".