Brema, cormorano ferito "bussa" alla porta di una clinica

Ferito e coraggioso! Un cormorano con un amo da pesca con tre spine conficcato nel becco si è fermato davanti alla clinica Klinikum Links der Weser nella città tedesca di Brema. L'uccello ha attirato l'attenzione beccando sul vetro di un portone. Il personale della clinica ha chiesto supporto ai vigili del fuoco per soccorrere l'animale che non si è intimidito all'arrivo degli umani. L'animale è stato subito curato dal personale medico che l'ha sedato per rimuovergli l'amo dal becco e curargli la ferita.