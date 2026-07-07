Breaking News delle 21.30 | Trump attacca la Nato e insiste contro Meloni

In questa edizione: Trump attacca la Nato e insiste contro Meloni, Spionaggio per Russia, arrestati due ex 007, Le Pen: "Mi ricandido alle presidenziali".

07 Lug 2026 - 21:39
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