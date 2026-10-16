Breaking News delle 21.30 | Papa Leone al lavoro per la pace

In questa edizione: Papa Leone al lavoro per la pace. Zelensky si affida ai leader Ue. Scuola e carburante, venerdì di proteste. Guasto alla rete, traffico aereo in tilt.

16 Ott 2026 - 21:52
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