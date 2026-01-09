Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 21.30 | Meloni a tutto campo davanti ai giornalisti

In questa edizione: Meloni a tutto campo davanti ai giornalisti. Crans-Montana, arrestato il titolare del bar. Attesa per Trentini, l'Iran ancora al buio. Mercosur, via libera dell'Ue a maggioranza.

09 Gen 2026 - 22:09
01:19 