Breaking News delle 21.30 | Il Papa da Madrid: "In Iran guerra ingiusta"

In questa edizione: Il Papa da Madrid: "In Iran guerra ingiusta". Il governo proroga il taglio delle accise. Fermo, palazzina crollata: 3 morti e 2 feriti.

06 Giu 2026 - 21:43
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