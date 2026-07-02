Breaking News delle 21.30 | Droni e missili, strage a Kiev

In questa edizione: Droni e missili, strage a Kiev, Lavoro e sicurezza, Meloni al Congresso Uil, Il Vaticano scomunica i lefebvriani, Inchiesta escort, Bastoni non va in Procura.

02 Lug 2026 - 21:39
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