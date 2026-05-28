Breaking News delle 21.30 | Ci sarebbe accordo Usa-Iran, Trump temporeggia

In questa edizione: Ci sarebbe accordo Usa-Iran, Trump temporeggia, Ue: "Fondi coesione per caro energia", Messina Denaro, trovato tesoro da 200 milioni.

28 Mag 2026 - 21:56
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