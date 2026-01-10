Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | La vicesindaca di Crans: "No alle dimissioni"

In questa edizione: La vicesindaca di Crans: "No alle dimissioni". Proteste in Iran, Khamenei alza l'allerta. Da Londra 230 milioni di euro all'Ucraina. L'attore Can Yaman arrestato e rilasciato. Sciopero dei treni, disagi fino alle 21. Serie A: il Como agguanta il Bologna al 94'

10 Gen 2026 - 18:10
