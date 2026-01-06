Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | "La Groenlandia fa parte della Nato"

In questa edizione: "La Groenlandia fa parte della Nato", Caracas, spari vicino al palazzo del governo, "Nessun controllo del locale da 5 anni", Giubileo, Papa Leone ha chiuso la Porta Santa, Agguato a Bologna, ucciso capotreno, Serie A, stasera Juve in campo.

06 Gen 2026 - 15:05
02:00 