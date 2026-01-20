Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Davos, Von der Leyen: risposta ferma ai dazi

In questa edizione: Davos, Von der Leyen: risposta ferma ai dazi. Pacchetto sicurezza, vertice di governo. Coltelli: raddoppiati i giovani denunciati. Maltempo, prorogata allerta meteo al sud. La moda saluta Valentino. Calcio, stasera torna la Champions con l'Inter.

20 Gen 2026 - 15:03
