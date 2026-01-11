Breaking News delle 14.00 | Ancora proteste in Iran, Ong: circa 200 morti

In questa edizione: Ancora proteste in Iran, Ong: circa 200 morti. Groenlandia, paesi nordici contro Trump. Papa: in Iran e Siria si scelga il dialogo. Crans-Montana, spunta la legge "Salva Comune". Ferrara, grattacielo a fuoco: 200 evacuazioni. Serie A, stasera Inter-Napoli a San Siro.
