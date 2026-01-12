Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Venezuela, liberati Trentini e Burlò

In questa edizione: Venezuela, liberati Trentini e Burlò, Meloni: soddisfatta per italiani in Venezuela, Proteste in Iran, Ong: oltre 500 morti, Iran, Trump: "Teheran chiede di negoziare", Moretti, oggi decisione su convalida arresto, Oggi Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese.

12 Gen 2026 - 11:07
01:49 