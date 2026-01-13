Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Trentini: "Felici ma a prezzo altissimo"

In questa edizione: Trentini: "Felici ma a prezzo altissimo". Usa ai propri cittadini: "Lasciate l'Iran". Raid russo su Kharkiv, almeno 4 morti. Referendum giustizia, si vota 22-23 marzo. Crans-Montana, oggi l'informativa di Tajani. Juve-Cremonese 5-0, è festa bianconera.

13 Gen 2026 - 11:54
02:00 