Breaking News delle 09.00 | Terremoto all'alba in Calabria

In questa edizione: Terremoto all'alba in Calabria, Meloni: "Fare di più sulla sicurezza", Trump: "Prenderemo la Groenlandia", Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti, Iran in fiamme, oltre 60 vittime, Serie A al giro di boa, oggi 4 anticipi.

10 Gen 2026 - 10:34
02:02 