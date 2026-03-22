Brasile, volontari puliscono la spiaggia di Rio per la Giornata mondiale dell'acqua

Mentre la montagna del Pan di Zucchero li guarda dall'alto, in Brasile tantissimi volontari si sono dati appuntamento sulle spiagge di Rio de Janeiro per ripulire l'arenaria in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Assieme ai coordinatori del Projeto Uçá, associazione che promuove la produzione e la democratizzazione della conoscenza scientifica attraverso mostre itineranti e azioni di restauro ecologico, i volontari hanno raccolto tantissimi mozziconi di sigaretta, ma anche plastica e non solo.