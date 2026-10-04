Nuvola di detriti nel cielo

Brasile, un pallone aerostatico pieno di fuochi d'artificio esplode in aria

Lanciare palloni come questo, alto oltre 50 metri, e una pratica illegale

04 Ott 2026 - 14:14
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