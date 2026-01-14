Brasile, un'ondata di calore investe Rio de Janeiro: gelati e ghiaccioli per gli animali dello zoo

Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato. A soffrire del calore eccessivo non è soltanto l'uomo, ma anche gli animali, in particolare quelli delle zone più torride del pianeta: è il caso del Brasile, dove durante l'estate in corso si toccano temperature superiori ai 40°. Qui, gli animali ospitati dallo zoo BioParque di Rio de Janeiro hanno ricevuto ghiaccioli e dolciumi congelati per rinfrescarsi. Giaguari, scimmie e altre specie hanno ricevuto una dieta a base di ghiaccio preparata in base alle esigenze di ciascuno, stando a quanto riferito dai responsabili dello zoo. Alcuni esemplari, per esempio, hanno ricevuto frutta congelata, mentre i carnivori si sono saziati con ghiaccioli di pollo macinato.