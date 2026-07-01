Brasile, si tifa anche in monastero: la sfrenata esultanza di un gruppo di suore

In Brasile il calcio è una vera e propria fede e anche nei monasteri si seguono le partite con tanta apprensione. Non a caso al gol decisivo di Gabriel Martinelli contro il Giappone, che ha spedito la squadra di Carlo Ancelotti agli ottavi di finale del Mondiale 2026, le suore del Monastero di Santa Maria degli Angeli sono esplose di gioia.