Brasile, sei morti in uno scontro tra elicotteri: a bordo anche il cantante Usa Oliver Tree

Due elicotteri si sono scontrati nei cieli di Rio de Janeiro, precipitando nella zona occidentale della città e causando la morte di tutte e sei le persone a bordo. Tra queste, anche il cantante statunitense Oliver Tree. Il Corpo dei Vigili del Fuoco Militari di Rio de Janeiro ha riferito che uno degli elicotteri è precipitato su una concessionaria di automobili, provocando un incendio tra diversi veicoli elettrici parcheggiati. L'incendio è stato domato. Le autorità affermano che è in corso un'indagine per determinare la causa della collisione.