Mondo
Salvato dalla polizia militare

Brasile, resiste 17 ore in mare aggrappato al portellone di un frigorifero

Portato in salvo dalla polizia militare, il 35enne è stato trovato in buone condizioni di salute

16 Gen 2026 - 17:52
00:41 

Dopo l'affondamento della sua barca ha resistito 17 ore in mare aperto aggrappato al portellone di un frigorifero. È successo in Brasile dove un pescatore di 35 anni è stato salvato in alto mare grazie all'intervento della polizia militare dello Stato di Santa Caterina. I soccorritori lo hanno individuato dall'elicottero e lo hanno soccorso. Il 35enne è stato portato sulla terra ferma e, visitato, è risultato essere in buone condizioni di salute. 
 

brasile
video evidenza