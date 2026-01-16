Brasile, resiste 17 ore in mare aggrappato al portellone di un frigorifero

Dopo l'affondamento della sua barca ha resistito 17 ore in mare aperto aggrappato al portellone di un frigorifero. È successo in Brasile dove un pescatore di 35 anni è stato salvato in alto mare grazie all'intervento della polizia militare dello Stato di Santa Caterina. I soccorritori lo hanno individuato dall'elicottero e lo hanno soccorso. Il 35enne è stato portato sulla terra ferma e, visitato, è risultato essere in buone condizioni di salute.

