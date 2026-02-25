Brasile, alluvioni e frane devastano il Paese: almeno 30 morti

Sono almeno 30 i morti e 39 i dispersi a causa delle intense piogge che stanno colpendo lo stato di Minas Gerais. Le inondazioni e le frane hanno colpito anche la città di Ubá, causando ulteriori vittime e gravi danni alle abitazioni e alle infrastrutture locali. A Juiz de Fora, febbraio è stato il mese più piovoso mai registrato, con 584 millimetri d’acqua accumulati finora. Le autorità locali hanno lanciato un allarme per nuove precipitazioni nelle prossime ore. Circa 3.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case, ha riferito l’ufficio del sindaco. La sindaca Margarida Salomao ha decretato lo stato di calamità, riconosciuto anche dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sottolineando la "situazione molto grave".