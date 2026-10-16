Brasile, piogge torrenziali su San Paolo: tunnel allagato e decine di persone bloccate
Le auto trascinate dalla corrente sono rimaste intrappolate in un sottopasso"del centro"dopo che un nubifragio"ha colpito improvvisamente la metropoli
Decine di auto sono rimaste intrappolate in un tunnel nel centro di San Paolo, in Brasile, dopo che forti piogge hanno colpito improvvisamente la città. In pochi minuti, l’acqua ha allagato il sottopassaggio e diversi veicoli sono stati trascinati dalla corrente. La Protezione civile ha diramato un’allerta per il rischio di ulteriori allagamenti e frane.