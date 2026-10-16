Brasile, piogge torrenziali su San Paolo: tunnel allagato e decine di persone bloccate

Decine di auto sono rimaste intrappolate in un tunnel nel centro di San Paolo, in Brasile, dopo che forti piogge hanno colpito improvvisamente la città. In pochi minuti, l’acqua ha allagato il sottopassaggio e diversi veicoli sono stati trascinati dalla corrente. La Protezione civile ha diramato un’allerta per il rischio di ulteriori allagamenti e frane.