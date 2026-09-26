Si sarebbe trattato di un "microbrust"

Brasile, la tempesta di vento è così forte da sollevare le auto

A Francisco Beltrão, nello stato del Paraná, un violento nubifragio ha mostrato tutta la furia della natura"

26 Set 2026 - 11:15
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