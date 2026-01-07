Brasile, i maxi allevamenti di bovini superano quelli Usa

Il Brasile supera gli Stati Uniti d'America come primo produttore di carne bovina, si allenta la pressione sull'offerta globale"
Le dimensioni degli allevamenti di bovini brasiliani superano quelli degli Stati Uniti d'America. Il paese a stelle e strisce cede quindi il suo primato. Cala, quindi, la pressione sull'offerta globale e il Brasile diventa il primo esportatore di carne bovina. Il paese aveva già chiuso il 2025 con dati positivi. Aveva, infatti, esportato carne per 17 miliardi di dollari.