Mondo
Brasile, i maxi allevamenti di bovini superano quelli Usa

Il Brasile supera gli Stati Uniti d'America come primo produttore di carne bovina, si allenta la pressione sull'offerta globale"

07 Gen 2026 - 17:01
00:59 

Le dimensioni degli allevamenti di bovini brasiliani superano quelli degli Stati Uniti d'America. Il paese a stelle e strisce cede quindi il suo primato. Cala, quindi, la pressione sull'offerta globale e il Brasile diventa il primo esportatore di carne bovina. Il paese aveva già chiuso il 2025 con dati positivi. Aveva, infatti, esportato carne per 17 miliardi di dollari. 

