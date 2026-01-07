Brasile, i maxi allevamenti di bovini superano quelli Usa

Le dimensioni degli allevamenti di bovini brasiliani superano quelli degli Stati Uniti d'America. Il paese a stelle e strisce cede quindi il suo primato. Cala, quindi, la pressione sull'offerta globale e il Brasile diventa il primo esportatore di carne bovina. Il paese aveva già chiuso il 2025 con dati positivi. Aveva, infatti, esportato carne per 17 miliardi di dollari.