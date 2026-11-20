Dopo decenni di isolamento volontario all'interno dell'Amazzonia, torna a vedersi in Brasile la tribù Awà, considerata una delle popolazioni nomadi più remote al mondo. Circa venti membri della tribù sono usciti dalla foresta pluviale nel nord-est del Paese per chiedere cibo a una base dell'agenzia governativa Funai, incaricata di attuare le politiche a tutela dei popoli indigeni e delle loro terre. Gli individui hanno ricevuto patate dolci e igname, un particolare tubero della zona, prima di rientrare velocemente nella foresta e tornare così al proprio isolamento volontario.