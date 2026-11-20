Dopo decenni di isolamento volontario all'interno dell'Amazzonia, torna a vedersi in Brasile la tribù Awà, considerata una delle popolazioni nomadi più remote al mondo. Circa venti membri della tribù sono usciti dalla foresta pluviale nel nord-est del Paese per chiedere cibo a una base dell'agenzia governativa Funai, incaricata di attuare le politiche a tutela dei popoli indigeni e delle loro terre. Gli individui hanno ricevuto patate dolci e igname, un particolare tubero della zona, prima di rientrare velocemente nella foresta e tornare così al proprio isolamento volontario.
Richiesta d'aiuto
L'episodio, documentato in un raro filmato nel Territorio Indigeno di Arariboia (nello stato del Maranhão), evidenzia la crescente pressione delle invasioni territoriali sul loro habitat a causa della deforestazione e dei "cacciatori di legna" illegali. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, il contatto con l'esterno è estremamente pericoloso per gli Awá poiché non possiedono difese immunitarie contro comuni malattie infettive.