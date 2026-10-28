Brasile, Flavio Bolsonaro e la famiglia atterrati a Miami

L'aereo privato con cui il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro, accompagnato dalla famiglia, si è recato nella notte a Guayaquil, in Ecuador, è da poco atterrato a Miami, Florida. Il Gulsftream G400, come emerge dal tracciato riportato dal portale specializzato "Flightradar 24", è atterrato al Miami Opa Locka Executive Airport alle 9.25 (le 14.25 in Italia), dopo un viaggio di poco più di 4 ore. Si tratta dell'apparecchio che ha portato Bolsonaro, la moglie e le due figlie dall'aeroporto di Puerto Iguazù, nella provincia argentina di Misiones, fino a Guayaquil, in Ecuador. Un volo che era stato confermato dall'agenzia migratoria argentina "Migraciones": "alle 22:50 del giorno 27 ottobre", le due e 50 in Italia, Flavio Bolsonaro, la moglie Fernanda Antunes Figueira e le figlie Carolina e Luiza sono entrate in Argentina "dal valico di frontiera del Ponte internazionale Tancredo Neves, nella provincia di Misiones".