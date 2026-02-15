Carnevale di Rio, anche i cani sfilano in costume

A Rio de Janeiro si è tenuta una manifestazione davvero particolare: decine di cani travestiti da coccodrilli, fate e supereroi hanno invaso le strade durante una festa di Carnevale dedicata proprio a loro. I padroni hanno colto l'occasione per lanciare un messaggio forte contro ogni forma di crudeltà sugli animali domestici. Al ritmo travolgente della samba, i pelosi partecipanti hanno scodinzolato felici, gustato una ricca colazione servita in numerose ciotole e fatto nuove amicizie durante il cosiddetto "Blocao", un appuntamento ormai tradizionale della più grande celebrazione brasiliana. Circa 300 persone accompagnate dai loro amici a quattro zampe si sono radunate nel quartiere di Barra da Tijuca, nella zona ovest di Rio. Mentre i proprietari cantavano e ballavano sulle note dei classici brani carnevaleschi, i cani riposavano al fresco, protetti dall'ombra, con i termometri che segnavano 30 gradi. "I cani fanno parte delle nostre famiglie. Le famiglie vengono a questa festa di strada per celebrare i loro amici pelosi perché è un momento dolce, gioioso e pieno d'amore," ha dichiarato Marco Antonio Marinho, 72 anni, organizzatore principale del Blocao. "Quando siamo tristi a casa, loro ci stanno accanto e soffrono con noi," ha aggiunto. "Ora che siamo felici, anche loro devono esserlo. Per questo ci prendiamo cura delle loro zampe, teniamo acqua a disposizione affinché possano stare comodi e al sicuro."